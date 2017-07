Kuala Lumpur, 5 juillet (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Malaisie entre janvier et mai 2017 se sont établis à 3,974 milliards de dollars, soit une hausse de 27,9% sur un an.

Le Vietnam exporte des pièces détachées pour téléphones en Malaisie. Photo : internet

Le Vietnam a exporté en Malaisie pour 1,737 milliard de dollars de produits et importé de ce pays pour 2,237 milliards de dollars.

[Renforcer les échanges économiques Vietnam-Malaisie]

La Malaisie est le 8e partenaire commercial du Vietnam, occupant 2,4% de ses parts de marché, après la Chine, la république de Corée, les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, Taiwan (Chine) et la Thaïlande.

Selon les prévisions, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux devrait atteindre environ 9,5 milliards de dollars en 2017.

Le Département général des statistiques de Malaisie a annoncé que le PIB de ce pays au premier trimestre de 2017 avait progressé de 5,6% et devrait atteindre une croissance de 4,5-4,8% pour toute l’année. – VNA