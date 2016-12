Le thé dans la culture vietnamienne

Les artistes préparent le thé lors du concours «Tea Masters Cup Vietnam 2016». Photo: Trân Hai/NDEL.



Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens prennent du thé n’importe où et à n’importe quel moment de la journée : une tasse bien chaude pendant les premières heures de la matinée, au travail et aussi pendant les repas.

La culture du thé au Vietnam est une tradition vieille de plus de 3.000 ans. Selon les Vietnamiens, le thé colporte diverses valeurs philosophiques, parmi lesquelles une source de purification spirituelle. La lecture et le thé sont considérés comme les méthodes les plus efficaces pour échapper aux préoccupations de la vie quotidienne. Le thé figure dans presque toutes les activités communautaires du Vietnam : mariages, anniversaires et cérémonies rituelles.

L’art de boire du thé est complexe : le choix du thé, la préparation, les démarches pour faire bouillir l’eau, faire l’infusion, la répartir dans les tasses, l’acte de savourer l’arôme du thé par tous les sens. L’eau pour la préparation du thé doit être une eau naturelle et pure. Le meilleur choix est la rosée qui se dépose sur les feuilles de lotus dans la nuit. Au petit matin, cette rosée est recueillie sur chacune des feuilles et conservée dans un vase. Par ailleurs, l’eau de pluie recueillie sur des feuilles d’aréquier est également idéale. Ces sortes d’eaux naturelles sont appréciées pour leur pureté, leur fraîcheur et leur fragrance. Les Vietnamiens croient que ces eaux naturelles colportent un souffle original de la Terre et du Ciel.

Le thé vert produit au Vietnam est souvent parfumé aux fleurs de lotus, de jasmin. On vous le sert souvent aux événements communautaires ou aux fêtes, et surtout entre amis intimes. Le thé peut être parfumé à d’autres arômes comme le chlorantus et le chrysanthème, ce qui marie parfaitement le parfum du thé et les senteurs florales.

En dehors de chez eux, les Vietnamiens prennent aussi le thé dans la rue, sur un trottoir, dans les petites ruelles tranquilles... Le «quan coc», ces buvettes de thé dans la rue, ​qui servent du thé vert chaud ou glacé, est une partie intéressante de la culture de la rue vietnamienne. Tout le monde, en particulier les travailleurs, les ouvriers et les étudiants, ​optent souvent pour le «quan coc» et ​faire une pause après le travail, attendre des amis...

Le Vietnam figure à l’heure actuelle au cinquième rang dans la liste des plus grands producteurs et exportateurs de thé à travers le monde. Le thé vietnamien est exporté vers 105 pays.

Dans le but de promouvoir la culture du thé vietnamien aux amis internationaux, l'Association du Thé du Vietnam (Vitas) a organisé, dans la matinée du 26 novembre dernier à Hanoï, un concours de connaissances et de présentations de la préparation du thé intitulé «Tea Masters Cup Vietnam 2016». -NDEL/VNA