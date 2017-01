Le Premier ministre engage Da Nang à accueillir avec succès le Sommet de l'APEC

Da Nang (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ​engagé, le 28 janvier, les autorités de la ville de Da Nang (Centre) à bien ​effectuer toutes les tâches liées aux événements de l’APEC 2017.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

En rendant visit​e aux autorités municipales à l'occasion du Têt (Nouvel An lunaire), le chef du gouvernement a salué les succès ​de Da Nang en 2016.La ville a réussi à confirmer son image ​de destination idéale pour vivre, ​de ville touristique​ et de paix, a-t-il souligné, ajoutant que c’​était l'une des conditions favorables que Da Nang doit continuer de valoriser.

Il a demandé aux autorités de s​outenir la croissance de la production et des technologies, ainsi que de promouvoir le rôle de la ville en ​qualité de moteur du développement de la région centrale.



Pour atteindre ces objectifs, Da Nang doit renouveler ​ses mécanismes de gestion pour attirer les talents, renforcer les politiques de développement de ses ressources humaines, et accorder une plus grande attention au tâches d’édification du Parti, a-t-il demandé.



À l'occasion, le chef du gouvernement Nguyen Xuan Phuc a également rendu visite aux forces armées de Da Nang. - VNA