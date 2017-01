Le PM rend visite à la division 312 et au commandement de la police mobile

Hanoi, 24 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui est venu le 24 janvier inspecter la disposition de combat à la division 312 relevant du commandement du corps d’armée 1 dans la province de Thai Nguyên, et au commandement de la police mobile à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avec des cadres et soldats de la division 312, le 24 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Fondée le 27 décembre 1950, la division 312 a participé à sept grandes campagnes pendant les deux longues résistances nationales contre les Français puis les Américains, et réalisé de grands exploits militaires.Elle a eu l’honneur de lancer la première attaque et anéanti le centre de résistance Him Lam (Béatrice) à Diên Biên Phu et fait prisonnier le général De Castries. La division 312, sept de ses collectivités et 10 de ses individus ont reçu le titre de «Héros des Forces armées populaires».Lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu hommage à la tradition de lutte héroïque et vaillante de la division 312 – division Chiên Thang (Victoire), en particulier durant les deux campagnes historiques de Diên Biên Phu de 1954 et Hô Chi Minh de 1975.En toute circonstance, la division 312 fait valoir toujours la tradition héroïque, la vaillance au combat, la loyauté envers le Parti, le dévouement envers le peuple et la capacité d’accomplir toutes les tâches et de surmonter toutes les difficultés de l’Armée populaire du Vietnam (APV), a-t-il souligné.Affirmant la confiance totale du Parti et de l’Etat dans l’APV, dont le corps d’armée 1 et la division 312, le chef du gouvernement a exhorté les cadres et soldats de la division 312 à continuer de valoriser sa tradition glorieuse, de renforcer sa combativité, de créer un dispositif de défense solide.