Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président de la République de Corée Moon Jae-in.

Hambourg, 8 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu des rencontres officielles avec le président de la République de Corée Moon Jae-in et le Premier ministre d'Australie Malcolm Turnbull, le 7 juillet en marge du Sommet du G20 à Hambourg, Allemagne.



Au nom du président Tran Dai Quang, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité les dirigeants sud-coréens et australiens à assister au 25e Sommet de l'APEC prévu ​en novembre au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir.



Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié l’envoi par le président de République de Corée d’un envoyé spécial au Vietnam peu de temps après son investiture, ce qui a témoign​é de la volonté sud-coréenne de développer le partenariat stratégique Vietnam-République de Corée.

Les deux parties ont convenu d'augmenter les visites et les réunions de haut niveau à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays cette année. Le Vietnam et la République de Corée devraient renforcer les échanges culturels et leur coopération économique, commerciale et d'investissement afin de porter le commerce bilatéral à 100 milliards d’USD en 2020.



Soulignant le rôle de la République de Corée en tant que plus grand investisseur et troisième partenaire commercial du Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la République de Corée d'importer davantage de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ​vietnamiens et de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam –République de Corée.



Il a également demandé à la République de Corée de continuer​ d'aider le Vietnam à participer​ aux chaînes d'approvisionnement mondiales, de ​porter attention au transfert de technologies et au soutien pour le développement de ses industries auxiliaires, et de soutenir le Vietnam ​dans l'accès aux prêts préférentiels de l'Association internationale de développement (IDA) après 2017. Il a également espéré ce pays aiderait les femmes vietnamiennes qui se marient avec des citoyens sud-coréens à mieux s'intégrer ​à la société locale.



Pour sa part, le président Moon Jae-in s'est engagé à demander aux agences compétentes de son pays d'examiner et de promouvoir la mise en œuvre des suggestions de coopération du Vietnam. Il a ajouté que le gouvernement sud-coréen veillera davantage​ au sort des femmes vietnamiennes qui épousent ​des citoyens sud-coréens.

Les Premiers ministres vietnamien Nguyen Xuan Phuc (gauche) et australien Malcolm Turnbull.

Lors de leur rencontre, les Premiers ministres vietnamien Nguyen Xuan Phuc et australien Malcolm Turnbull se sont félicités des progrès importants ​réalisés dans les relations entre les deux pays, ​et ont discut​é des moyens pour renforcer le partenariat intégral Vietnam-Australie.



Ils ont convenu de continuer ​d'intensifier la confiance politique grâce à des échanges de délégations de tous les échelons, en particulier de haut niveau.



Malcolm Turnbull a invité le Premier ministre vietnamien à assister au Sommet spécial ASEAN-Australie en 2018 et à visiter l'Australie ​à cette occasion.



Le chef du gouvernement vietnamien a salué l'assistance de l'Australie à son pays dans la réponse aux changements climatiques, la réforme et l’innovation, le soutien aux start-up et l'amélioration des capacités du secteur privé.



Estimant que le potentiel de coopération bilatérale dans l’économie et le commerce reste énorme, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'Australie de faciliter l'entrée de produits vietnamiens dans le pays, en particulier fruits tropicaux et produits aquatiques.



Le Premier ministre australien a souligné que son pays veut porter ses relations avec le Vietnam au niveau d​'un partenariat stratégique, ajoutant que les plus de 200.000 Australiens d’origine vietnamienne et 25.000 étudiants vietnamiens en Australie constituent une base très importante pour les liens bilatéraux.



Il a également souligné que son pays continuera​it de soutenir le Vietnam pour organiser avec succès l'année de l’APEC 2017.



En ce qui concerne la question de la mer Orientale, les dirigeants australien et sud-coréen ont partagé les mêmes points de vue du Vietnam sur l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime, et de régler par la voie pacifique les différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Également le 7 juillet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président sénégalais Macky Sall, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chef de la délégation saoudienne. -VNA