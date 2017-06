Dans une usine de fabrication de chaussures. Photo: Internet



Hanoi (VNA) - Lors des 5 premiers mois de 2017, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Australie ont atteint plus de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an, selon des statistiques préliminaires du département général des Douanes.

Les exportations vietnamiennes vers l’[Australie] se sont établies à près de 1,4 milliard de dollars pour une croissance de 24,6% et les importations en provenance de ce pays, à près de 1,1 milliard de dollars, +19%.

[Vietnam - Australie: Le commerce bilatéral bénéficiaire pour le Vietnam en 2016]

Dans la liste des 33 produits principaux exportés en Australie en 5 mois, les téléphones et composants sont premiers avec 333,4 millions de dollars, +20,8% en un an, devant les ordinateurs, produits électroniques et composants, 141 millions de dollars, +42,7%, le pétrole brut, près de 90,6 millions, +2,3%, les chaussures, 89,8 millions, +22,9%, les machines-outils et pièces de rechange, 72,1 millions, +58,5%.



Afin de dynamiser les relations diplomatiques entre les deux pays, le 11 juin dernier, au Centre national des conférences, a eu lieu une conférence de présentation du commerce et de l’investissement Australie – Vietnam 2017. Un événement coorganisé par le Conseil d’entreprises Australie – Vietnam (AVBC) et l’Association des PME vietnamiennes (VINASME). -CPV/VNA