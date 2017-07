Hanoi, 13 juillet (VNA) - Le Premier ministre malaisien Najib Razak a affirmé son soutien pour le développement des relations de coopération entre son pays et le Vietnam à tous les niveaux des chaînes du Parti, du gouvernement, de l'Etat et de l'Assemblée Nationale, et les échanges populaires, lors d’une rencontre le 13 juillet avec le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh en visite officielle en Malaisie.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le Premier ministre malaisien Najib Razak. Photo : Bernama

Il a déclaré qu'il dirigerait les organes concernés à travailler avec le Vietnam sur la signature d'une convention sur la coopération en matière de pêche, d’une autre sur la coopération entre la force de la police maritime et l'Agence d'exécution maritime de Malaisie, la mise en place d’une ligne téléphonique rouge et des patrouilles conjointes entre les forces navales et la coordination dans la rapatriement des pêcheurs et bateaux vietnamiens arrêtés dans les eaux de la Malaisie.

Le Premier ministre Najib Razak a exprimé sa joie d'assister au Sommet de l'APEC 2017 à Da Nang en novembre prochain.

Le gouvernement malaisien fournira une assistance aux entreprises vietnamiennes pour exporter des produits agricoles et aquatiques vers la Malaisie, et créera des conditions favorables aux travailleurs vietnamiens de travailler dans le pays en vertu d'un accord sur la coopération au travail signé, a-t-il déclaré.

L’hôte s'est engagé à assurer un procès équitable pour la Vietnamienne Doan Thi Huong, qui a été arrêtée pour une implication présumée dans le meurtre du ressortissant nord-coréen Kim Chol en Malaisie et à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Malaisie.

Hôte et invité ont convenu de renforcer la coopération pratique dans les domaines clés comme la politique, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, ainsi que des liens judiciaires et de coopération maritime.

Ils ont souligné la nécessité de renforcer les relations économiques, commerciale, et d'investissement entre les deux pays, en particulier dans le secteur gazo-pétrolier, les énergies renouvelables et le commerce du riz.

En ce qui concerne la coopération de l'ASEAN, ils ont souligné que l'ASEAN devrait continuer à promouvoir la coopération au sein du bloc afin d'assurer sa solidarité, son unité et son rôle central dans le règlement des questions stratégies, dont la question en mer Orientale.

Le même jour, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a reçu le président et le directeur général de la Banque CIMB de Malaisie.

Le dirigeant vietnamien a effectué une visite officielle en Malaisie du 11 au 13 juillet. –VNA