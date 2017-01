Le ministre cambdogien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Les deux ministres vietnamien et cambodgien de la Défense ont passé en revue la garde d'honneur. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Un plan de coopération dans la défense en 2017 entre le Vietnam et le Cambodge a été signé le 9 janvier à Da Nang (Centre) entre les deux ministres vietnamien et cambodgien de la Défense dans le cadre de la visite officielle au Vietnam d'une délégation militaire de haut rang du Cambodge.

La délégation ​cambodgienne, conduite par le général Tia Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, effectue une visite officielle du 8 au 11 janvier au Vietnam sur invitation du ministre vietnamien de la Défense, le général Ngo Xuan Lich.

Lors de l'entretien au siège du commandement de la zone militaire No5 ​à Da Nang, les deux parties ont estimé les résultats ​de coopération obtenus, notamment dans l'échange de délégations, la formation, l'entrainement, la coopération entre les gardes-frontières.

Les deux parties ont mené à bien la protection de la ligne frontalière commune et des bornes et la lutte contre les forces hostiles dénaturant les relations entre les deux pays.

La sécurité politique et l'ordre social le long de la frontière commune est garantie, contribuant à créer des conditions favorables aux échanges et au développement socio-économique des régions limitrophes. La recherche, le rassemblement et le rapatriement de restes des soldats volontaires vietnamiens a été menée à bien.

A propos des orientations de coopération en 2017, les deux parties se sont convenues d'accélérer les activités de sensibilisation sur l'amitié entre les deux pays et la célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques.

Elles vont maintenir le Dialogue des politiques de défense au niveau vice-ministériel, renforcer l'échange de délégations, la formation du personnel, les patrouilles communes et poursuivre la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de soldats volontaires vietnamiens morts au Cambodge et enfin se coordooner dans la défense de la ligne frontalière commune.

Le général Tia Banh a remercié l'armée vietnamienne d'avoir aidé le peuple cambodgien de sortir de la génocide des Khmers Rouges.

Tia Banh et Ngo Xuan Lich ont assisté, après leur entretien, à la signature d'un protocole d'accord entre l'Institut de la stratégie de la défense du Vietnam et le Centre d'étude sur la stratégie militaire du Cambodge.

Durant son séjour au Vietnam, la délégation militaire laotienne est allée saluer les dirigeants de la ville de Da Nang et s'est rendue à Ho Chi Minh-Ville et la ville de Vung Tau. -VNA