Dong Thap et Banteay Meanchey (Cambodge) signent un nouvel accord de coopération

Cérémonie de signature d​e l'accord de coopération entre Dong Thap et Banteay Meanchey. Photo: VNA



Dong Thap (VNA) - La province vietnamienne de Dong Thap dans le delta du Mékong et la province cambodgienne de Banteay Meanchey ont signé le 21 décembre un accord de coopération pour la période 2016-2020.Les deux parties ont convenu de maintenir les activités d'échange​, de promouvoir la coopération dans le commerce, les services et le tourisme​, d’encourager les investissements dans l'agriculture et la consommation des produits agricoles ainsi que de favoriser l'échange d'étudiants et ​cadres.Lors de la cérémonie de signature, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Hung, a déclaré que sa province attachait une attention aux relations et​ à la coopération avec ​les partenaires ​étrangers, ​dont Banteay Meanchey qui dispose d​e grandes potentialités en matière de développement agricole.Les deux parties ont signé en 2011 leur premier accord de coopération pour la période 2011-2015​.

Le nouvel accord pour 2016-2020 permettra aux ​services, départements et entreprises des deux localités d​e stimuler la croissance socio-économique.



Suon Bovor, gouverneur de la province de Banteay Meanchey, a souhaité que les deux parties renforcent leurs relations de coopération et ​resserrent les liens entre les entreprises des deux provinces. -VNA