La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (2e à gauche), avec les nouveaux ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré jeudi à Hanoï les nouveaux ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger, nommés pour un mandat de trois ans (2017-2020).

S’exprimant à cette rencontre, la présidente de l’AN a souligné que les nouveaux ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger sont des personnes ​qui devront transmettre l'héritage des succès de la diplomatie du pays ces derniers temps. Ils seront responsables du développement et de l’approfondissement des liens entre le Vietnam et les pays étrangers, en remédiant aux éventuelles entraves existantes.

En plus, ​ces diplomates doivent profiter du soutien de la communauté internationale, des ressources financières, techniques, scientifiques… pour aider et promouvoir le développement durable du pays.

Ils ont d'ailleurs promis de faire de leur mieux pour accomplir la mission qui leur ont été assignée, accélérer la mise en œuvre des accords de coopération, contribuant à l'amitié et à la coopération entre le Vietnam et d'autres pays et partenaires, ainsi qu'à promouvoir les relations entre l’AN vietnamienne et des organes législatifs des pays d’affectation.

Ils se sont engagés à faire le maximum pour rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale, non seulement dans les domaines politique et diplomatique, mais aussi culturel, économique. Il devront par ailleurs jouer un rôle d'intermédiaire pour accélérer les échanges entre les groupes de députés vietnamiens et ceux de l'étranger. -VNA