Nguyen Phu Trong (9e à gauche, 1er plan) rencontre des ambassadeurs et chefs des représentations du Vietnam à l'étranger, mandat 2017-2020. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a rencontré mercredi à Hanoi des ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger, nommés pour un mandat de trois ans (2017-2020).

Lors de la rencontre, le chef du Parti leur a demandé​ ​de jouer le rôle de "ponts d'amitié et de coopération" entre le Vietnam et les pays d'accueil, au service du développement et de la défense nationale.

Il a déclaré que les représentations à l'étranger doivent ​promouvoir l'image du Vietnam,​ de sa culture, de ses habitants et de ​sa nature, pour inciter les autres pays à coopérer avec le Vietnam.

Nguyen Phu Trong a également rappelé les missions courantes attribuées aux diplomates, à savoir garantir le bien-être des ressortissants vietnamiens de l’étranger, relier la diaspora avec le Vietnam et, enfin, promouvoir l’image du pays à l’international.

De leur côté, les diplomates ont promis de faire de leur mieux pour accomplir le​s tâches assignées et accélérer la mise en œuvre des accords de coopération, contribuant à l'amitié et à la coopération entre le Vietnam et d'autres pays et partenaires.

Ils se sont engagés à faire le maximum pour la protection de la souveraineté nationale et des intérêts du pays​, contribuant à la paix, à la solidarité, à la coopération et au développement dans les régions et dans le monde entier. -VNA