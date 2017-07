Le président Tran Dai Quang (droite) et l'ambassadeur finlandais, Ilkka-Pekka Simila. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président Tran Dai Quang a reçu le 13 juillet les ambassadeurs de Finlande et de Grèce, venus prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Finlande, Ilkka-Pekka Simila, le chef de l’Etat a déclaré apprécier ses contributions au développement de la coopération multiforme entre les deux pays. Outre les visites régulières de délégations de tous niveaux, le Vietnam et la Finlande se soutiennent au sein des forums internationaux. Le commerce bilatéral a atteint près de 330 millions de dollars en 2016 et 185 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2017.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a adressé ses remerciements au gouvernement finlandais pour ses aides publiques au développement (APD), notamment dans la réduction de la pauvreté, l’approvisionnement en eau, le développement rural, la gestion sylvicole et l’innovation. Il a constaté l’accélération des relations bilatérales dans l’éducation et la formation, ainsi que les sciences et technologies, avec la signature de plusieurs programmes et mémorandums de coopération. Le dirigeant vietnamien a salué la proposition de la Finlande sur l’établissement d’un partenariat stratégique dans l’éducation, l’innovation, les technologies de l’information et de la communication, la gestion de l’eau, la sylviculture et les technologies propres.

L’ambassadeur finlandais a indiqué que la Finlande et le Vietnam avaient de grands potentiels de coopération. La prochaine visite officielle en Finlande de la vice-présidente vietnamienne, Dang Thi Ngoc Thinh, prévue en octobre prochain, permettra d’accélérer les relations bilatérales dans divers secteurs, notamment l’économie, l’éducation et les technologies.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Grèce, Nikos Kanellos, le président Tran Dai Quang a affirmé la volonté de renforcer l’amitié et la coopération multiforme avec la Grèce. Selon lui, la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement doit être un pilier des relations bilatérales.

Le président Tran Dai Quang (droite) et l'ambassadeur grec, Nikos Kanellos. Photo : VNA



Le Vietnam salue les coopérations entre les entreprises des deux pays et souhaite accélérer les négociations afin de signer rapidement un accord de non double imposition et un accord de transport maritime, dans l’intérêt des deux parties, a-t-il souligné.

Tran Dai Quang a également déclaré le souhait que les deux pays renforcent leurs relations dans le tourisme, l’archéologie, la restauration et la conservation des monuments historiques. Il a proposé à la Grèce d’augmenter ses bourses d’études en faveur des Vietnamiens.

Après avoir remercié la Grèce pour son soutien au développement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), et son approbation de l’accord de partenariat et de coopération intégrale Vietnam-UE (PCA), il a proposé à la Grèce de soutenir la signature et l’approbation rapides de l’accord de libre-échange entre les deux parties.

De son côté, l’ambassadeur Nikos Kanellos a souligné que son pays ferait de son mieux pour un développement vigoureux des relations entre le Vietnam et l’UE. Il a affirmé continuer de contribuer aux relations entre la Grèce et le Vietnam en sa nouvelle qualité. -VNA