La Chine a appelé à une coopération plus profonde avec l'ASEAN. Photo: linkedin.com

Pékin (VNA) - La Chine a appelé à une coopération plus profonde avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour le développement commun, dans le contexte où le bloc marque son 50e anniversaire de sa création cette année.L'appel a été lancé par l'ambassadeur de Chine à l'ASEAN Xu Bu au séminaire «L'ASEAN célèbre ses 50 ans: un nouveau chapitre pour les relations ASEAN-Chine» le 14 juillet.L'ambassadeur a déclaré que l'ASEAN et la Chine devraient saisir les opportunités de porter les relations à une nouvelle hauteur. Il a déclaré que les deux parties doivent promouvoir la coopération gagnant-gagnant dans la connectivité, la capacité de production, la promotion du commerce et de l'investissement, ainsi que tirer profit du protocole amélioré de la zone de libre-échange Chine-ASEAN.Les deux économies devraient combiner leurs forces et leur potentiel pour mener à bien ces efforts, visant à soutenir l'Initiative « la Ceinture et la Route » de la Chine et la Vision de l'ASEAN 2025 à l'avenir, a-t-il ajouté.La Chine est prête à promouvoir et à soutenir la croissance des cadres sous-régionaux tels que la Coopération Lancang-Mékong et la zone de croissance de l'ASEAN de l’Est pour aider à réduire l'écart de développement dans le bloc et à construire la Communauté de l'ASEAN, a souligné l'ambassadeur de Chine.Il a estimé que la relation étroite entre l'ASEAN et la Chine est une partie inséparable de leur partenariat stratégique.Au cours du séminaire, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, responsable des affaires communautaires et de la coopération AKP Mochtan a estimé que la multiplication des contacts entre les communautés des deux économies est une bonne idée, car elle créera une bonne base pour soutenir les objectifs de l'Initiative « la Ceinture et la Route » en Chine et la Vision de l'ASEAN en 2025.Pour l’heure, la Chine est le partenaire commercial le plus important de l'ASEAN, tandis que l'ASEAN est le troisième partenaire commercial de Chine. Le commerce bilatéral en 2016 s'est établi à 452,2 milliards de dollars. -VNA