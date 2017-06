Des touristes chinois en Thaïlande. Photo : ​shanghaiist.com



Pékin (VNA) – Un colloque sur le développement durable du tourisme Chine-ASEAN a eu lieu le 20 juin à Pékin, avec la participation de plusieurs diplomates et officiels du tourisme des deux parties.

Dans son discours d’ouverture, la secrétaire générale du Centre Chine-ASEAN, Yang Xiuping, a rappelé que l’année dernière, 19,8 millions de Chinois ​ont visité les pays de l’ASEAN, soit une croissance de 6,4%​ en un an, et que la Chine ​a accueilli 10,34 millions de touristes de l’ASEAN pour 57,8%, soit au-delà ​de l’objectif de 30 millions de personnes fixé pour 2020. Actuellement, près de 5.000 vols sont ​réalisés chaque semaine entre 37 villes aséaniennes et 52 villes chinoises. La coopération ​au tourisme a un rôle indéniablement important pour les échanges culturels et la coopération entre l’ASEAN et la Chine.

Le représentant de l’Administration nationale du Tourisme de Chine (CNTA), Sun Bo, a souligné que ​cette dernière avait établi des coopérations étroites avec les pays membres de l’ASEAN et le Secrétariat de l’ASEAN afin de partager des expériences et des informations, ainsi que développer des projets de coopération et favoriser le développement du tourisme.

L’ambassadeur des Philippines en Chine, Jose Santiago Sta. Romana, a indiqué que 2017 est l’Année de la coopération ASEAN-Chine dans le tourisme. Il a espéré que les Philippines accueilleront cette année 1 million de touristes chinois.

Dans le cadre de ce colloque, une exposition de photographies sur la beauté naturelle et les cultures des pays membres de l’ASEAN a été organisée. -VNA