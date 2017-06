Photo : Free Malaysia Today



Pékin (VNA) – Le Conseil d’affaires Chine-ASEAN (CABC) a organisé, le 22 juin à Pékin, un colloque sur la coopération bilatérale dans la production. Cet événement a ​réuni de nombreux diplomates et officiels du Commerce des deux parties.

Lors de la séance d’ouverture, le président du CABC, Xu Ningning, a insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération entre la Chine et l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

Les statistiques du CABC indiquent que le commerce bilatéral au cours des cinq premiers mois de 2017 a augmenté de 16,2% sur un an. Ce taux est plus élevé que les niveaux de croissance du commerce entre la Chine et deux autres grands partenaires que sont les États-Unis et l’Europe.

Xu Ningning a appelé les organes compétents des deux parties à bien appliquer les communiqués conjoints sur la coopération dans la production entre l’ASEAN et la Chine, et entre les pays du bassin du Lancang-Mékong, ainsi qu’à prendre des politiques favorables au développement des relations bilatérales dans ce secteur.

Lors du colloque, les participants ont présenté la situation et les politiques de leurs pays. Ils ont insisté sur la nécessité d’un mécanisme de coopération favorable au développement des liens dans la planification et l’élaboration de politiques dans le secteur de la production. -VNA