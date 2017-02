Il ouvre au grand public sa bibliothèque et stimule la lecture

Hô Chi Minh-Ville, 5 février (VNA) - Certains disent qu'il n’a plus toute sa tête. Mais pour les gens qui le connaissent bien, Pham Thê Cuong est un génial collectionneur de livres à Hô Chi Minh-Ville (Sud) qui ne recherche qu’une chose : partager sa passion et inciter le plus de gens à lire.

Pham Thê Cuong et ses livres. Photo: CVN



À l'âge de six ans, alors que ses amis lisaient des bandes dessinées ou des contes de fée, lui dévorait déjà des romans. Il raconte qu’à l’occasion de son 6e anniversaire, son père lui avait offert le livre Sans famille d’Hector Malot. Son premier volume, composé de 200 pages, se trouve d’ailleurs encore dans sa bibliothèque. À cet âge-là, son vocabulaire était encore limité. Mais grâce à son opiniâtreté, il a fini de le lire en deux mois.



Une passion et une retraite précoce



En 2001, à 41 ans, alors qu’il avait un bon poste dans une compagnie de construction, il a brusquement démissionné. Il a confié : «Je désirais prendre ma retraite le plus tôt possible afin de consacrer plus de temps à la lecture». Et d’ajouter : «À cette époque-là, je possédais environ 8.000 livres. Chaque jour, je lisais environ 300-400 pages, mais je ne me sentais pas satisfait». Sa décision en a surpris plus d’un, surtout parmi ses proches...



Après quatre années d’isolement au milieu des livres, il a pris conscience de quelque chose : «Un jour, je me suis réveillé en regardant tous les livres sur les étagères de ma bibliothèque…. Et j’ai compris soudain que j’étais devenu une sorte de gardien des livres . Ma collection augmentait à vue d’œil. J’en étais à environ 10.000 titres, soit l’équivalent de la plupart des bibliothèques de taille moyenne. Cependant, j’étais le seul lecteur et je voulais que tous ces manuscrits soient aussi connus du grand public».



Cette pensée a changé le reste de sa vie. Il a décidé d’ouvrir au public sa bibliothèque personnelle. Actuellement, sa bibliothèque compte plus de 35.000 titres touchant à tous les domaines. Pour développer son fonds et les activités de sa bibliothèque, il a dû mettre en location une partie de sa maison. Il est un des rares collectionneurs à n’être qu’acheteur, jamais vendeur. Par contre, il lui arrive de donner des ouvrages. En 2014, il a par exemple offert plus de 2.000 livres à cinq bibliothèques qu’il parraine à travers le pays. Rassurez-vous, Pham Thê Cuong est un homme presque comme un autre. Il vit très heureux à côté de sa jeune femme et de ses gentils enfants. Mais, ses activités autour de la lecture montrent qu’il a quelque chose d’un peu fou, voire d’exceptionnel.À l'âge de six ans, alors que ses amis lisaient des bandes dessinées ou des contes de fée, lui dévorait déjà des romans. Il raconte qu’à l’occasion de son 6e anniversaire, son père lui avait offert le livre Sans famille d’Hector Malot. Son premier volume, composé de 200 pages, se trouve d’ailleurs encore dans sa bibliothèque. À cet âge-là, son vocabulaire était encore limité. Mais grâce à son opiniâtreté, il a fini de le lire en deux mois.Une passion et une retraite précoceEn 2001, à 41 ans, alors qu’il avait un bon poste dans une compagnie de construction, il a brusquement démissionné. Il a confié : «Je désirais prendre ma retraite le plus tôt possible afin de consacrer plus de temps à la lecture». Et d’ajouter : «À cette époque-là, je possédais environ 8.000 livres. Chaque jour, je lisais environ 300-400 pages, mais je ne me sentais pas satisfait». Sa décision en a surpris plus d’un, surtout parmi ses proches...Après quatre années d’isolement au milieu des livres, il a pris conscience de quelque chose : «Un jour, je me suis réveillé en regardant tous les livres sur les étagères de ma bibliothèque…. Et j’ai compris soudain que j’étais devenu une sorte de gardien des livres . Ma collection augmentait à vue d’œil. J’en étais à environ 10.000 titres, soit l’équivalent de la plupart des bibliothèques de taille moyenne. Cependant, j’étais le seul lecteur et je voulais que tous ces manuscrits soient aussi connus du grand public».Cette pensée a changé le reste de sa vie. Il a décidé d’ouvrir au public sa bibliothèque personnelle. Actuellement, sa bibliothèque compte plus de 35.000 titres touchant à tous les domaines. Pour développer son fonds et les activités de sa bibliothèque, il a dû mettre en location une partie de sa maison. Il est un des rares collectionneurs à n’être qu’acheteur, jamais vendeur. Par contre, il lui arrive de donner des ouvrages. En 2014, il a par exemple offert plus de 2.000 livres à cinq bibliothèques qu’il parraine à travers le pays.



Une bibliothèque et un club



Sa maison cossue de trois étages, au 252, rue 8, dans l’arrondissement Go Vâp, à Hô Chi Minh-Ville, attire un grand nombre de lecteurs, en particulier des écoliers et étudiants. Chaque soir, il y a en moyenne 60 à 70 lecteurs. En été, le nombre est bien supérieur. Pour les enseignants, les écrivains, les journalistes ou les retraités, c’est une adresse de choix pour trouver des documents, d’anciens livres ou simplement des classiques.