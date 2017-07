Hanoï, 24 juillet (VNA) – L’ambassade du Vietnam et la communauté des Vietnamiens au Laos sont allées déposer des fleurs et brûler le 23 juillet des bâtonnets d’encens au Mémorial de l'alliance armée Laos-Vietnam dans le hameau de Keun, district de Thoulakhom, province de Vientiane, à l’occasion du 70e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie.

Hommage aux invalides de guerre et aux morts pour la Patrie au Laos. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d’hommage, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, a déclaré que 2017 était une année spéciale dans les relations bilatérales. Les deux pays célèbrent en effet le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 40e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

"D'innombrables soldats vietnamiens et laotiens ont sacrifié leur vie pour la paix, l'indépendance et les relations spéciales des pays", a-t-il déclaré, ajoutant que ces énormes sacrifices ont nourri la paix et les aspirations à un avenir meilleur, ainsi qu'instauré la solidarité étroite entre les deux pays.

Il a promis que les jeunes générations des deux pays feront tous leurs efforts pour promouvoir cette relation spéciale.

Situé à environ 70 km au nord de la capitale Vientiane, le Mémorial de l'Alliance armée Laos-Vietnam dans le village de Keun a été construit par l'Association des anciens combattants du Laos et la communauté vietnamienne dans le pays. Il vise à commémorer 28 soldats de l'Alliance armée Laos-Vietnam morts en protégeant la capitale Vientiane au début de 1946.

Le même jour, l’Association des anciens combattants du Vietnam Berlin-Brandenbourg a organisé une cérémonie du 70e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie et une cérémonie religieuses solennelle pour rendre hommage et prier pour les morts pour la Patrie au Centre commercial Dông Xuân de Berlin, en Allemagne.

Cérémonie du 70e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie en Allemagne. Photo : VNA

Cette cérémonie visait à exprimer sa gratitude à ceux qui ont sacrifié leur vie pour protéger la Patrie.

A cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Doan Xuân Duc, a déclenché un mouvement de reconnaissance des personnes méritantes, notamment des familles des invalides de guerre et des morts pour la Patrie en difficulté. - VNA