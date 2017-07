Moscou, 23 juillet (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Ukraine a organisé le 21 juillet dans la ville d’Odessa une célébration du 70è anniversaire de la Journée nationale des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).



La cérémonie a été honorée par la présence des personnes relatives des familles des invalides de guerre, des anciens combattants ukrainiens qui travaillaient au Vietnam, ainsi que des représentants des Vietnamiens à Odessa.

L'ambassadeur du Vietnam Nguyen Minh Tri prend la parole à la cérémonie. Photo : VNA

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Minh Tri a exprimé sa profonde gratitude aux anciens combattants, aux familles des invalides de guerre et aux personnes méritantes.



Il a également apprécié les activités de la communauté vietnamienne en Ukraine qui ont accordé des aides et soins pour des personnes méritantes et bénéficiant des politiques publiques.



Lors de l'événement, les représentants des associations vietnamiennes en Ukraine, les anciens combattants ukrainiens et les jeunes vietnamiens ont également exprimé leur reconnaissance envers les personnes qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Patrie.



Ils ont promis de faire des efforts pour mériter les grands sacrifices des morts pour la Patrie et des invalides de guerre et renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération entre le Vietnam et l'Ukraine. - VNA