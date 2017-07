Cette année, 91 organisations, entreprises et individus qui ont beaucoup contribué à l’essor du tourisme du pays sont à l'honneur. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Samedi à Hanoi, l’Administration nationale du Tourisme (ANT) et l’Association du tourisme du Vietnam ont mis à l’honneur des voyagistes vietnamiens de premier rang en 2017.

Cette année, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a glorifié et remis ​un prix touristique à 91 organisations, entreprises et individus qui ont beaucoup contribué à l’essor du tourisme du pays.

Selon le président de l’Association du tourisme du Vietnam, Huynh Vinh Ai, ce prix est l’unique et le plus prestigieux de la branche touristique jusqu’à présent.

Lors de cette cérémonie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a tenu en haute estime ​les efforts des organisations, des individus qui ont pris part au développement du tourisme du pays. Il a demandé ​aux individus​ et organisations opérant dans ce secteur ​de ​poursuivre leurs efforts pour atteindre, voire ​dépasser l’objectif de croissance du tourisme de 15%, et d’accueillir 11,5 millions de voyageurs étrangers ​cette année. -VNA