Hanoi (VNA) – Les théoriciens et experts se sont penchés lors d’une table ronde, le 6 juillet à Hanoi, sur la participation de l’Armée populaire du Vietnam (APV) aux activités économiques, soulignant qu’associer le développement économique à la défense nationale constitue une tâche stratégique à long terme.

Le colloque a été organisé par le journal Quân dôi nhân dân, ici son rédacteur en chef Pham Van Huân (debout), le 6 juillet à Hanoi. Photo : NDEL

Le fait que l’armée participe à la production et à la construction économique revient à exécuter une des trois tâches confiées par le Parti et l’Etat, a déclaré le général de brigade, le Dr Vo Hông Thang, chef du Département de l’économie du ministère de la Défense.Elle réalise ainsi l’enseignement du Président Hô Chi Minh : une armée de combat, de sensibilisation auprès de la population, et de production, a-t-il rappelé, indiquant que les résultats obtenus par l’armée dans la mise en œuvre de sa triple tâche ont affirmé l’option judicieuse du Parti et de l’Etat à ce sujet.L’armée est née et a grandi dans le feu de la guerre de libération nationale. Elle a été créée par le Parti qui n’a cessé depuis de la former et de l’éduquer. Elle a toujours été et restera toujours sous la direction du Parti qui, seule, a pu en faire une armée révolutionnaire, une véritable armée du peuple.Durant la période actuelle, la réorganisation des entreprises, y compris l’actionnarisation de celles de l’armée, vise à honorer le rôle central que joue l’Etat dans l’économie nationale, perfectionner l’économie de marché à orientation socialiste, et non pas à priver l’armée des activités économiques, a analysé le Pr-Dr Hoàng Chi Bao, ancien membre du conseil de théorie du Comité central du Parti.La population soutient toujours la participation de l’armée aux activités économiques, mais il convient de se demander comment faire pour entreprendre au mieux et avec efficacité, et en même temps, de rester très vigilant aux revers de ces activités, a-t-il encore indiqué.