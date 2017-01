Consultations médicales gratuites en faveur des personnes démunies à Lai Chau

Lai Chau (VNA) - Du 12 au 15 janvier, l’hôpital de l’Amitié Vietnam-Allemagne a organisé le programme de consultation et de soins médicaux en faveur de quelque 2.300 habitants démunis de la province de Lai Chau (Nord-Ouest).

Photo : VNA





Dans le cadre du programme, 60 médecins et infirmières ont offerts gratuitement des consultations médicales et des médicaments aux habitants des communes de Dao San, Vang Ma Chai, Tung Qua Lin du district de Phong Tho et de celles de Ta Tong, Nam Khao et Bum To du district de Muong Te.



Quelque 2.300 cadeaux, d’une valeur de près de 300 millions de dongs, ont aussi été distribués aux habitants et élèves des districts de Muong Te et Phong Tho.



Selon le directeur adjoint de l'Hôpital de l'Amitié Vietnam-Allemagne, cette activité vise à exprimer à l’occasion du Nouvel An lunaire la solidarité des cadres, médecins et employés de l’hôpital envers les habitants d`ethnies minoritaires des régions montagneuses reculées. -CPV/VNA