Vientiane (VNA) – La 8e conférence de coopération dans la sécurité Vietnam-Laos a eu lieu les 29 et 30 juin à Vientiane, sous l’égide du général Bui Van Nam, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, et du général Kongthong Phongvichith, vice-ministre laotien de la Sécurité publique.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun, des complots et des activités de destruction des forces hostiles, ainsi que de la criminalité portant atteint à la sécurité nationale de chaque pays.

Elles ont également échangé des opinions sur la situation de la sécurité et de l’ordre dans l​es ​zones frontalières Vietnam-Laos, les résultats de la coopération entre les forces de sécurité des deux pays, ainsi que la mise en œuvre des accords de coopération conclus lors de la 7e conférence de coopération dans la sécurité Vietnam-Laos.

La conférence a également défini des mesures afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les forces de sécurité des deux pays dans les temps à venir, notamment dans l’échange et l’évaluation d'informations, dans la lutte contre les activités de sabotage des forces hostiles et réactionnaires, dans la gestion des frontières et des entrées et des sorties, ainsi que dans la formation de personnel, ce afin de défendre fermement la sécurité nationale de chaque pays et la sécurité aux frontières, ainsi que pour contribuer à promouvoir les relations d’amitié et de solidarité spéciale Vietnam-Laos comme à édifier la Communauté de l’ASEAN de solidarité, de paix, de stabilité et de développement.

A cette occasion, le général Bui Van Nam est ​allé saluer Somkeo Silavong, ministre laotien de la Sécurité publique, qui a déclaré hautement apprécier la coopération entre les forces de sécurité des deux pays lors de ces derniers temps.

Le ministre Somkeo Silavong a souhaité que les forces de sécurité des deux pays continuent de coopérer étroitement pour défendre fermement la sécurité nationale et l’ordre social au Laos et au Vietnam. -VNA