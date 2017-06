​Le ministre des Sciences et des Technologies du Laos, Boviengkham Vongdara. Photo: Internet



Nghe An (VNA) – La 4ème session du Comité de coopération dans les sciences et les technologies Vietnam-Laos a eu lieu le 25 juin au chef-lieu de Cua Lo, province de Nghê An (Centre), en présence des deux ministres des Sciences et des Technologies, du Vietnam, Chu Ngoc Anh, et du Laos, Boviengkham Vongdara.

Cet événement a pour but de passer en revue la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies ces dernières années et discuter du nouveau programme de coopération dans ce secteur pour la période 2017-2019.

Lors de la réunion, les deux parties sont convenues des orientations et des secteurs de coopération prioritaires dans la nouvelle période que sont la formation et l’amélioration des capacités professionnelles pour les cadres laotiens ; la mise en œuvre des activités de promotion de coopération, d’investissement et de transfert des technologies entre leurs localités ; la coopération dans la propriété intellectuelle...

Ils ont également signé des mémorandums sur la coopération entre les Fonds nationaux de développement des sciences et technologies des deux pays et entre le Département d'application et de développement des technologies du Vietnam et le Département de la technologie et de l' innovation du Laos.

A cette occasion, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, a déclaré que, après la troisième session dudit Comité en 2014, les ministères des Sciences et des Technologies des deux pays avaient activement coordonné dans la mise en œuvre d'un projet de construction d'un centre de formation des cadres scientifique et technologique laotiens.

« Ce centre sera mis en service au 4ème trimestre de cette année et deviendra un symbole de coopération entre les deux ministères », a-t-il affirmé.



Le ministre laotien des Sciences et des Technologies, Boviengkham Vongdara, a apprécié les résultats des projets de coopération entre les deux parties qui ont généré des avantages pratiques pour le peuple laotien, notamment les scientifiques.



« Les expériences partagées par le Vietnam grâce à la mise en œuvre des projets de coopération sont précieuses pour le Laos afin d’intensifier son développement scientifique et technologique », a-t-il ajouté. -VNA