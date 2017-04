Conférence internationale sur les technologies de l’information

Le directeur du Collège d’amitié des technologies de l’information Vietnam - République de Corée de Dà Nang, Hoàng Bao Hùng, lors de son allocution d'ouverture. Photo: ICTNews.



Da Nang (VNA) - Le Collège d’amitié des technologies de l’information Vietnam - République de Corée de Dà Nang, en coordination avec l’Université de Hong Kong, a organisé, le 17 avril, la 7e édition de la Conférence internationale sur les sciences et les technologies de l’information (ICIST-2017).Lors de cette conférence, ont été présentés 84 rapports sur les sciences de l'informatique, le contrôle et l’automatisation, le traitement des signaux numériques et les télécommunications, l’informatique de la biologie et le génie biomédical​...

L'ICIST-2017 ​a également présenté le projet «Industrie robotique et application de l'automatisation» avec divers produits technologiques de dernier cri comme le robot spatial, la production intelligente, le système d’équipements intelligents au service des soins sanitaires et de la fabrication d’automobiles.



La 7e Conférence internationale sur les sciences et les technologies de l’information a vu la présence de 120 experts et professeurs prestigieux du monde entier. -NDEL/VNA