Un numéro artistique lors de la cérémonie de clôture de la fête des échanges culturel, sportif et touristique des régions frontalières Vietnam - Laos. Photo: VOV



Son La (VNA) – La 2e édition de la fête des échanges culturel, sportif et touristique des régions frontalières Vietnam - Laos s’est clôturée vendredi soir dans la province septentrionale montagneuse de Son La.

Tenu du 5 au 7 juillet, cet événement ​faisait partie des événements de célébration du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (1962) et des 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (1977).

Cette fête comprenait une large gamme d'activités culturelles, sportives et touristiques, telles que spectacles de costumes ethniques, démonstrations de festivals locaux et d​'activités culturelles traditionnelles des groupes ethniques. Elle a présenté au public des produits agricoles, culturelles et touristiques typiques des localités frontalières.

Ces programmes artistiques ont réuni​t des centaines de participants, de huit troupes vietnamien​nes et sept ​laotiennes.

A la cérémonie de clôture, le vice-président du Comité populaire de la province de Son La, Pham Van Thuy, a souligné que cette fête a contribué à honorer, à promouvoir et à présenter aux amis internationaux les valeurs culturelles folkloriques des groupes ethniques des deux pays, ainsi qu’à consolider leur solidarité et leur amitié.

Le Vietnam et le Laos ​partagent 2.067 km de frontière ​terrestre commune, ​avec 10 provinces concernées. -VNA