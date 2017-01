Cao Bang exhortée à être une localité exemplaire dans la lutte contre la pauvreté

Cao Bang (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à la province montagneuse de Cao Bang (Nord) de créer les moyens de subsistance durables pour la population, de stabiliser la société, ​de former un front de la défense, de la sécurité et de l’économie solide et d’être une localité exemplaire dans le modèle de développement vert basé sur trois piliers : agriculture, tourisme et commerce frontalière.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc

travaille le 9 janvier avec les autorités de la province de Cao Bang. Photo: VNA

Lors de la séance de travail le 9 janvier avec les autorités de Cao Bang ​afin de rechercher des solutions ​pour aider cette localité à sortir de la pauvreté et doper sa croissance économique, le chef du gouvernement a demandé à Cao Bang d’augmenter l’efficacité​ et d’économiser l’investissement public.

Cao Bang doit rehausser la production des secteurs agricoles et sylvicoles, accorder des priorités au développement du tourisme, bien profiter des marchés potentiels des localités limitrophes chinoises, perfectionner ​les formalités afin d’économiser ​un maximum ​​de frais pour les entreprises, maintenir et valoriser davantage la solidarité ​entre les ethnies, selon le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Ce dernier a également exhorté Cao Bang à renforcer le développement économique et veiller à la construction et la consolidation de la défense et de la sécurité.

Située dans la région Nord-Est, Cao Bang partage une ligne frontalière de plus 333 km avec la province chinoise du Guangxi. Les attraits touristiques de Cao Bang comprennent le lac Thang Then à Tra Linh, la chute d’eau de Ban Gioc à Trung Khanh et le lac Ba Be. Il y a aussi plusieurs sites près desquels l'Oncle Hô a habité avant la révolution d'Août 1945 tels que Pac Po, la caverne de Coc Bo et les ruisseaux Lénine et Khuoi Nam. Cependant, le développement du tourisme de cette localité s’avère modeste. - VNA