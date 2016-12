Cao Bang exhortée à accélérer la restructuration de l’agriculture

La Vice-Présidente permanente de l’AN, Tong Thi Phong, à la rencontre de minoritaires lors sa tournée à Cao Bang. Photo: VOV.



Cao Bang - Une délégation de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, conduite par sa vice-présidente permanente Tong Thi Phong, a effectué le 23 décembre une tournée dans la province de Cao Bang (au Nord).

Lors de la séance de travail avec les dirigeants locaux, la délégation de l’AN a écouté le bilan du développement socio-économique en 2016 et les objectifs en 2017 de Cao Bang. Le taux de croissance économique de cette province en 2016 est de 5,5%, le revenu moyen par ​habitant de 20,9 millions de dôngs. Les secteurs du commerce, des services et de l’économie frontalière de Cao Bang sont de plus en plus développés. La sécurité et l’ordre publics sont aussi maintenus. L’édification de la Nouvelle ruralité à Cao Bang s'accélère également. En 2016, deux communes de cette province ont satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité.

Cao Bang entend porter en 2017 ​sa croissance économique à 7%, ​avec un revenu moyen par habitant ​de 23,1 millions de dôngs par an, ​cinq communes ​répondant aux normes de la Nouvelle ruralité et ​un taux de pauvreté ramené à 2%.

Lors de cette séance de travail, la vice-présidente permanente de l’AN Tong Thi Phong a salué les résultats et les efforts de Cao Bang dans le développement socio-économique, tout en invitant cette localité à prendre des mesures synchrones pour restructurer l’agriculture et instaurer la Nouvelle ruralité.

En plus de cela, Cao Bang doit accorder de l’importance à l’accélération de la réforme administrative afin de faciliter l’investissement des entreprises ainsi que les affaires des habitants.

Précédemment, Tong Thi Phong est allée brûler des bâtonnets d’encens à la mémoire au général Vo Nguyên Giap au vestige national spécial Trân Hung Dao dans la commune Tam Kim, district de Nguyên Binh.

Poursuivant son déplacement dans la province de Cao Bang (au Nord), la vice-présidente de l’Assemblée nationale a brûlé, samedi, des baguettes d’encens au temple dédié au Président Hô Chi Minh dans le vestige national spécial de Pac Bo.

Elle a également travaillé avec les autorités de la commune de Truong Hà sur l’instauration de la Nouvelle ruralité. Tong Thi Phong a invité les habitants des différentes ethnies à Truong Hà à valoriser les traditions révolutionnaires, la solidarité, ainsi qu'à contribuer au développement socio-économique local et national.

Le même jour, elle a rencontré les gardes-frontières du poste Dàm Thuy. Tong Thi Phong les a appelés à collaborer avec les autorités et les habitants du district de Trùng Khanh et de Cao Bang dans le développement des potentialités touristiques à la chute de Ban Giôc.

Tong Thi Phong a également rendu visite à Hoàng Thi Khin, personne ayant beaucoup contribué à la révolution vietnamienne et à des familles méritantes de la Patrie dans le district de Hà Quang. -VNA