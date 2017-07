Conférence de presse sur le résultat des activités du ministère de la Justice durant le premier semestre et ses tâches dans les temps à venir, tenue le 20 juillet à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Justice a informé jeudi 20 juillet les journalistes du résultat de ses activités durant le premier semestre et ses tâches pour les temps à venir.Depuis le début de l’année, le ministère de la Justice s’est intéressé à perfectionner le système juridique. En effet, il a coopéré avec des organismes concernés pour réviser les actes juridiques inhérents aux questions foncières, à la construction, à l’habitation, à l’investissement, au commerce notamment.En outre, ledit ministère a participé au règlement des questions juridiques dans la mise en œuvre des projets de développement socio-économique et d’intégration internationale, sans oublier les aides aux entreprises «start-up».Il a également renforcé l’expertise des textes juridiques afin d’améliorer ou de diminuer le temps de leur élaboration. En coopération avec les organes du gouvernement et de l’Assemblée nationale, le ministère élabore trois projets de loi et une résolution à soumettre prochainement à l’Assemblée nationale et au gouvernement, a indiqué Dô Duc Hiên, porte-parole du ministère de la Justice.En ce qui concerne le 2e semestre de cette année, le ministère se pencherait sur la réalisation de neuf tâches d’importance notable à savoir : la préparation des activités célébrant la Journée nationale des droits, l’organisation du 72e anniversaire de la Journée traditionnelle de justice, l’organisation de la 1re édition de la conférence judiciaire des provinces et localités partageant la même frontière Vietnam - Cambodge, ainsi que la mise en place des activités fêtant le 35e anniversaire d'établissement des relations juridiques entre le Vietnam et le Laos, notamment.-CVN/VNA