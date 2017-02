Bientôt la foire internationale du tourisme de Hanoï 2017

Photo d'illustration : www.vietnamtourism.com

Hanoï (VNA) - La foire internationale du tourisme de Hanoï 2017 (The Vietnam International Travel Mart, VITM Hanoi 2017) se tiendra du 6 au 9 avril au Palais de la culture et de l'amitié vietnamo-soviétique sous le thème ​"Hanoï, destination du tourisme vietnamien."



Avec 450 stands, l’événement réunira 600 entreprises et organes de gestion et de promotion touristique venus de 43 villes et provinces vietnamiennes et de 25 pays et territoires étrangers. Il offrira au public la chance d’acheter 45.000 billets d’avion à bas prix ainsi que des forfaits touristiques bénéficiaires d’une promotion de 20% à 30%.



Un festival de la cuisine de rue se déroulera parallèlement avec la participation de nombreux chefs reconnus à l’échelle internationale en provenance de pays tels que la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Laos, le Cambodge, le Myanmar, le Japon, la République de Corée, l'Inde, le Pakistan, Taiwan (Chine), etc.



Vu Thê Binh, vice-président de l’Association du Tourisme du Vietnam et chef du comité d’organisation de la VITM Hanoi 2017, a fait savoir : ​"Nous voulons proposer au grand public une multiplicité de produits touristiques, d’activités de promotion et de programmes artistiques intéressants."



Les organisateurs souhaitent attirer à travers cet événement 60.000 visiteurs.