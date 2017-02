Les jeunes de Hanoi et la promotion du tourisme de la capitale

Des touristes étrangers visitent la Temple de la Littérature (Văn Miêu-Quôc Tu Giam) à Hanoi. Photo: VNA.

Hanoi (VNA) - Le Programme «Les jeunes promeuvent le tourisme de Hanoi», qui rentr​e dans le cadre de la campagne «J’aime Hanoi», lancé par l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la ville et le Service municipal du Tourisme, a enregistré la participation de plus de 350 étudiants.Les activités couvrent presque tous les monuments culturels et touristiques connus de Hanoi, tels que la Cité impériale de Thang Long, le Lac de l’Épée restituée, les rues piétonnières, le marché de nuit ​du vieux quartier, le Temple de la Littérature. Les jeunes ont présenté aux touristes des produits typiques des villages de métiers de Hanoi, des souvenirs spéciaux…Arrivé pour la première fois au Vietnam, Daniel Wilson, voyageur australien, a fait savoir: «Dans la Cité impériale de Thang Long, nous avons rencontré un jeune volontaire vietnamien. Il était très gentil et nous a aidés activement. ​Puis nous avons aussi rencontr​é des volontaires au Temple de la Littérature. Ils sont amicaux, forts en anglais et nous ont fourni des informations très intéressantes, qui nous ont perm​is de mieux comprendre ​l'histoire et la culture de la ville.» - NDEL/VNA