Bên Tre (VNA) - Dans le but de promouvoir les activités touristiques, le Comité populaire de la province de Bên Tre (au Sud) a décidé d’organiser du 29 août au 4 septembre la deuxième semaine de la culture et du tourisme de Bên Tre et une foire du tourisme, de la gastronomie et du commerce

Photo d'illustration: vietnamtourism.com.

Ayant pour thème «Bên Tre: renforcer la connectivité et le développement du tourisme communautaire», cette semaine comp​rendra diverses activités, ​dont une exposition sur les réalisations socio-économiques de la province, des colloques sur les thèmes «Les chaînes de valeurs et la conception des produits touristiques» et «Améliorer la qualité des souvenirs produits par les villages artisanaux», la cérémonie de lancement du club des guides touristiques de Bên Tre et de l’Association du tourisme de Bên Tre.

Pour sa part, la foire du tourisme, de la gastronomie et du commerce ​comprendra 300 stands d​e produits touristiques ​de différents districts de la province et de nombreuses entreprises. ​Sont aussi prévu​s une fête de la gastronomie et des jeux folkloriques. -NDEL/VNA