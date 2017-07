Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – A l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, est allée samedi 15 juillet fleurir et brûler des bâtonnets d’encens au cimetière Hang Duong, sur l’île de Con Dao.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân s'est recueillie au cimetière Hang DuongPhoto: baobariavungtau.com.vn

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê s'est recueilli au Cimetière national des morts pour la Patrie de la route N°9 à Quang Tri. Photo:​ NDEL



​Au cimetière Hang Duong, dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tàu, reposent de nombreux héros morts pour la Patrie, dont le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Lê Hông Phong, le patriote Nguyên An Ninh et l’héroïne Vo Thi Sau.La présidente de l’Assemblée nationale a travaillé par la suite avec les autorités de la province de Ba Ria-Vung Tàu et du district insulaire de Con Dao et a offert des cadeaux à des personnes méritantes locales.Le même jour, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a rendu hommage aux héros morts pour la Patrie au Cimetière national des morts pour la Patrie de la route N°9 et au Cimetière national des morts pour la Patrie de Truong Son, dans la province centrale de Quang Tri.Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a visité le même jour et remis des cadeaux aux mères héroïnes et aux invalides de guerre dans la ville centrale de Da Nang.

Affirmant que le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière aux familles ayant rendu service à la Patrie, il a demandé à la ville de Da Nang de faire de son mieux pour s’occuper de la vie des familles méritantes locales.

Le même jour, à Hà Tinh (Centre), le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, le directeur général de la Banque des politiques sociales du Vietnam, Duong Quyet Thang ont brûlé des bâtons d’encens en hommage aux dix jeunes filles volontaires tombés au carrefour de Dông Lôc de la piste Hô Chi Minh. Ensuite, avec des dirigeants de Hà Tinh, ils ont rendu visite et offert des livrets d’épargne à 82 mères héroïnes à cette localité.



Le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, a quant à lui visité et offert des cadeaux aux invalides de guerre et aux soldats blessés au Centre de soin des blessés de guerre de Thuan Thanh, dans la province de Bac Ninh (Nord).



À cette occasion, le ministère de la Défense a remis à ce centre une ambulance, 104 climatiseurs et des vêtements d'une valeur totale de 1,9 milliard de dongs (près de 84.000 dollars). Pour l’heure, cet établissement prend en charge 96 invalides de guerre qui ont perdu leur capacité à travailler.

Le Mémorial des soldats vietnamiens tombés durant la bataille pour défendre le récif de Gac Ma vient d'être inauguré. Photo: Internet

Dans la matinée, la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV), en collaboration avec le Comité populaire de la province centrale de Khanh Hoa, a organisé la cérémonie de célébration de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie et inauguré le Mémorial des soldats vietnamiens tombés durant la bataille pour défendre le récif de Gac Ma, dans l’archipel de Truong Sa (Spratleys), le 14 mars 1988.



Vendredi soir, à l’ancienne citadelle de Quang Tri (Centre) s'est tenue une grande cérémonie religieuse pour les soldats morts pour la Patrie.



Vendredi soir, le vice-ministre Vuong Dinh Hue a assisté à une cérémonie pour le repos de l’âme des héros tenue dans l’ancienne citadelle de Quang Tri. Organisée par la Banque des politiques sociales du Vietnam et le comité populaire de Quang Tri, cette cérémonie a été l’occasion de rendre hommage aux soldats qui sont tombés au champ d’honneur en 1972 lors d’une bataille de 81 jours particulièrement acharnée. –VNA