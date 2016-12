Après un an, quel bilan pour la communauté économique de l'ASEAN ?

Le colloque a réuni de nombreuses personnalités politiques et économiques. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque intitulé "Le Vietnam et la ​Communauté économique de l'ASEAN (CEA) - Un an après et présentation du portail d'informations de la CEA pour les entreprises" a eu lieu mercredi à Hanoï.

Il était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'ambassade du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord.

Le vice-président de la VCCI, Hoang Quang Phong, a exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir incertain de l'Accord de partenariat transpacifique (TPP) et de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, qui n'ont ​toujours pas été conclus alors qu'ils devaient l'être en 2016. La CEA a traversé une année ​marquée par peu de progrès. Il est important que le Vietnam ne cesse d'innover, de s'adapter et d'avancer.

Selon Andrew Holt, premier secrétaire chargé de l'économie et de la politique de l'ambassade du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord au Vietnam, pour réaliser les quatre piliers de la CEA, le Vietnam a modifié et promulgué des politiques pour chaque domaine spécifique, notamment dans les services de distribution, les secteurs bancaire et boursier, les télécommunications.

La CEA est une occasion précieuse pour le Vietnam de renforcer ses exportations, d'attirer des investissements étrangers et de rattraper la tendance de développement économique de la région et du monde. "Outre ces opportunités, les entreprises vietnamiennes doivent faire face à la pression concurrentielle des marchandises importées, des services et des flux d'investissement des pays membres de l'ASEAN", a affirmé Andrew Holt.

L'élan d'exportation du Vietnam vers les pays de l'ASEAN a tendance ​à ​ralentir, notamment pendant la période 2014-2016. Ainsi, le Vietnam doit-il prendre des mesures efficaces et à temps pour accélérer de nouveau.

Présente au colloque, Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre OMC, a fait remarquer que 46,79% des entreprises recherchaient activement des informations sur la CEA. Seulement 16,4% des entreprises sondées comprennent réellement la CEA.

Profitant de cette occasion, la VCCI a présenté à la communauté des entreprises le portail d'information de la CEA, afin de l'aider à mieux comprendre la CEA et saisir ses opportunités. -VNA