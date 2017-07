Photo: internet



Hanoi (VNA) - La 70ème journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet) est célébrée en grande pompe dans tout le pays.

L’Association d’amitié Vietnam-Laos de la province de Thai Nguyen (Nord) a offert 50 cadeaux aux blessés de guerre et aux familles des soldats volontaires vietnamiens qui ont combattu au Laos.

La province de Quang Ninh (Nord) a remis plus de 18.600 cadeaux aux personnes méritantes de la Patrie. Elle a aussi fait réparer les cimetières des morts pour la Patrie sur son territoire.



Dans la province de Quang Tri (Centre), l’Association des anciens combattants de l’Hôpital militaire 108 (Hanoi) et celles des personnes originaires de cette localité ont fourni des consultations et des médicaments gratuits aux soldats et aux habitants du district insulaire de Con Co.



La province de Dong Nai et la ville de Bien Hoa (Sud) ont organisé une rencontre en mémoire des soldats morts durant le combat contre l’aéroport de Bien Hoa en 1968.



Dans la province de Soc Trang (Sud), des organismes et individus ont collecté plus de 1,6 milliard de dongs en faveur des personnes méritantes de la Patrie et des familles des blessés de guerre et des morts pour la Patrie. -VOV/VNA