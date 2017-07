Programme d’échanges à l’occasion de la 70ème journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie.

Hanoi (VNA) - L’Association des anciens combattants du Vietnam et celle des entrepreneurs-vétérans de guerre du Vietnam ont organisé samedi soir à Hanoi un programme d’échanges à l’occasion de la 70ème journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le 27 juillet.



Intitulé «Reconnaissant envers les compagnons d’armes», l’événement a exprimé la reconnaissance des anciens combattants et des entrepreneurs-anciens combattants envers les compagnons d’armes et les mères vietnamiennes héroïques.



A cette occasion, les bienfaiteurs et les entreprises ont offert une enveloppe de 69 milliards de dongs pour les oeuvres caritatives. -VOV/VNA