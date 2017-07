Hanoï organise une rencontre avec des personnes méritantes exemplaires de la Patrie.

Hanoi (VNA) - A l’occasion de la 70ème journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le 27 juillet, une rencontre avec des personnes méritantes exemplaires de la Patrie a été organisée ce lundi matin par le comité populaire municipal de Hanoi, en présence de la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh.

Les participants se sont remémorés leurs souvenirs dans la lutte pour l’indépendance du pays. Nguyen Van Huong, un héros des forces armées, qui habite actuellement l'arrondissement de Cau Giay, partage:

«A cette époque, tous mes compagnons d’armes et moi, nous ne pensions jamais à la mort. Avant tout, c’était l’esprit de combat. Si un soldat tombait, les autres devaient continuer à avancer.»

A cette occasion, le comité populaire de Hanoi et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont honoré 172 collectifs et 78 individus pour leurs contributions importantes dans les activités de reconnaissance envers les personnes méritantes envers la Patrie. -VOV/VNA