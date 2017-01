À la (re)découverte des spécialités du Têt au Vietnam

Les fleurs de pêcher de Nhât Tân, une spécialité célèbre indispensable pendant le Têt de la capitale.

Photo: Nguyên Thang.

Hanoï (VNA) - Lorsque le Nouvel An lunaire (ou Têt, comme on l'appelle au Vietnam) arrive, les Vietnamiens achètent de délicieuses spécialités pour ​rendre le culte à leurs ancêtres avant de les partager en famille. Cette tradition élégante du Vietnam a certains particularismes d'une région à l'autre.

A la période féodale, les produits du Têt pour les rois et les nobles étaient un ensemble de produits de mer ou forestiers spéciaux et rares ​tels que tortue, foulque, nids de salangane, coq à neuf ergots... Les plats populaires étaient de viande, de graisse, de ciboules et de choux salés.



Avec le développement soci​al, les spécialités sont devenues accessibles à un plus grand nombre de personnes. Les plus populaires sont les poulets spéciaux élevés par les villageois de la commune de Dông Tao, les pomelos de Diên, les pêchers de Nhât Tân, les bananes de Daï Hoàng (Nord), les fleurs de papier Thanh Tiên, les peintures populaire de la commune de Sinh, la nourriture de l’ancienne capitale impériale royale Huê (Centre), les fleurs d'abricotier, les pomelos de Tân Hông, les gâteaux de riz gluant cylindriques (banh tét), les poulets Brahmas... (Sud). Les familles aisées peuvent acheter des aliments couteux tels que nids de salangane, poissons pseudogyrinochelus et hémibragus, coqs à neuf ergots ...

Lê Duc Giap, district de Thanh Oai (Hanoi) a réussi à greffer l’arbre aux cinq fruits (pamplemousse, orange, mandarine, cédrat, kumquat) pour servir le passe-temps unique des gens pendant le Têt. Photo: Viêt Cuong.

Les plats du Têt sont souvent différents d’une région à l’autre. Par exemple, dans le delta du fleuve Rouge, il y a des villages d'artisanat célèbres pour leurs spécialités du Têt. Ainsi, dans la commune de Uoc Lê, on fait des gâteaux de riz gluant carrés et des tartes de porc. Dans celle de Xuân Dinh, des bonbons et fruits confis. A Daï Hoàng (province de Nam Dinh), de délicieux poissons braisés.



A Huê, capitale impériale de la dernière dynastie féodale, les coutumes et habitudes traditionnelles du Têt ont été préservées. Dans le passé, il y avait deux formes de Têt, le Têt royal et le Têt populaire. Maintenant, ils ont été regroupés en un seul. Les aliments peuvent être salés ou sucrés. Les aliments salés, comme les rouleaux de printemps, les tartes de porc ou de bœuf, les gâteaux de riz gluant peuvent être consommés avec des légumes marinés. Les produits sucrés incluent gâteaux, bonbons et fruits confis. En outre, les Huéens sont très réputés dans la cuisine végétarienne.



Dans le Sud, il y a toujours des gâteaux cylindriques de riz gluant (Banh tét), du porc braisé, des tartes de porc, du porc rôti et des saucisses. La nourriture sera d'abord offerte aux ancêtres puis servie à la famille.



Dans le Nord, les gâteaux de riz gluant sont de forme carrée (banh chung). Ils sont considérés comme le symbole d'une vie prospère tout au long de l'année.

Fleurs de lotus en papier de Thanh Tiên (Huê) pour décorer l'autel des ancêtres le Têt.

Photo: Trân Thanh Giang.

​​Les spécialités du Têt comprennent également des fruits et des objets décoratifs pour embellir les maisons, tels que fleurs de pêcher, d’abricotier, peintures folkloriques, pomelos, pommes, oranges et bananes. Les objets décoratifs sont achetés en fonction du goût des propriétaires. Les Huéens aiment décorer leur maison avec des peintures folkloriques du village de Sinh ou des fleurs de papier Thanh Tiên. Les gens du Sud aiment utiliser les différents types de fruits disponibles dans la région pour les assembler dans de belles compositions, pour le culte ou la nourriture. Ils apprécient également les abricotiers aux fleurs jaunes qui, selon eux, leur apporteront de la chance toute l'année. Les fruits les plus populaires sont noix de coco, mangues, mangoustans et papayes.

Village Tranh Khuc, spécialisé dans la préparation des banh chung (Hanoi) à l’approche du Têt. Photo: Trinh Bô.



Le peuple vietnamien respecte l’adage «Quand on boit de l'eau, il faut penser à la source». Pendant le Têt, les jeunes donnent des cadeaux aux plus anciens pour montrer leur respect et leur gratitude. Par exemple, les élèves donnent à leur enseignant un poulet, les fils et filles se présentent à leurs parents avec des vêtements neufs. Les amis proches échangent des peintures ou des calligraphies pour montrer leur étroite amitié.

Un plateau du Têt des Viêt. Photo: Trân Thanh Giang.

Des grandes villes aux petites villes, dans les zones urbaines ou rurales, l’animation est à son comble ; dans les rues les jours précédant le Têt, puis au sein des maisons ensuite. Les gens se rendent visite, font ripaille et se souhaitent les meilleurs vœux. L'atmosphère est joyeuse et pleine d’espoir pour l’année qui débute. -VI/VNA