Le vice–ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc. Photo: VNA

Hanoi, 10 juillet (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE), conduite par son vice–ministre Ha Kim Ngoc, a participé, au Canada les 6 et 7 juillet, à la première consultation politique de niveau de vice-ministre des AE.



Au cours de la visite, le vice–ministre Ha Kim Ngoc a également rencontré le secrétaire adjoint du Cabinet pour le Bureau du Conseil privé, David Angell.

Au cours des réunions, les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays de manière plus pratique et efficace dans le contexte que le Vietnam et le Canada se préparent à célébrer le 45ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en août 2018.



Les deux parties ont convenu d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, dont les préparatifs pour la prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui participera également au Sommet de l'APEC 2017 en novembre prochain.



Le Vietnam et le Canada ont consenti à renforcer la coopération en matière de politique, de diplomatie, d'économie-commerce, de coopération au développement, d’éducation-formation, et à élargir la coopération en matière de sécurité-défense, d'adaptation aux changements climatiques, de science-technologie, de développement durable et de développement de l'énergie propre et des énergies renouvelables.



Les deux pays se sont engagés à continuer à construire et à améliorer les cadres juridiques, et à éliminer les obstacles dans les domaines spécifiques, en particulier dans le commerce et l’investissement, la négociation et la signature d'accords sur la protection des investissements et la facilitation des exportations de produits agricoles.



Les deux parties ont convenu d’accorder l'attention à la coopération culturelle, touristique et sportive, ainsi qu’aux relations entre les parlements, les localités et les entreprises, créant ainsi une base pour les relations durables entre le Vietnam et le Canada.



Le Vietnam a fortement évalué les projets de développement du Canada au Vietnam, tandis que le côté canadien a affirmé continuer à fournir une aide au développement pour le Vietnam et à aider le pays à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, réagir aux catastrophes naturelles, réduire la pauvreté et développer l'agriculture et les zones rurales.



Les deux parties ont convenu de continuer à échanger la position sur la promotion et la garantie des droits de l'homme ainsi que sur les droits des femmes et des groupes ethniques minoritaires.



Le Vietnam et le Canada ont consenti à se coordonner étroitement et efficacement, et à se soutenir mutuellement aux organisations internationales et régionales, et aux forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies (ONU), à l'APEC, à la Francophonie et à l'ASEAN .



Les deux pays se sont accordés pour soutenir le rôle central de l'ASEAN dans la région ainsi que les relations plus étroites entre le Canada et l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Les deux parties ont également discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun, et ont partagé la position sur le règlement des différends territoriaux par des mesures pacifiques, dont des dialogues et des processus diplomatiques et juridiques, en respectant le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), pour la finalisation du Code de conduite (COC) en mer Orientale. -VNA