​Le nouveau président du CC du FPV, Tran Thanh Man, reçoit le secrétaire général par intérim du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, a reçu samedi 24 juin à Hanoï Nhem Valy, secrétaire général par intérim du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), en visite au Vietnam pour la conférence des présidents des Fronts de la Patrie Cambodge - Laos - Vietnam.

Au nom des responsables du FSDPC, Nhem Valy a félicité le nouveau président du CC du FPV Tran Thanh Man et souhaité que ce dernier, dans sa nouvelle position, contribue positivement au renforcement et à la consolidation des relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de stabilité durable" entre le Cambodge et le Vietnam.

S’agissant des préparatifs de la 5è conférence internationale sur l’édification des frontières de paix et d'amitié Vietnam-Cambodge prévue en août prochain, il a déclaré que le FSDPC achevait progressivement les contenus concernés et exprimé son espoir de voir le CC du FPV travailler au succès de cet événement important.

De son côté, Tran Thanh Man s’est déclaré heureux de recevoir la délégation du FSDPC, la toute première en tant que président du CC du FPV, estimant que cela "démontre une solidarité et une amitié de plus en plus étroite entre le CC du FPV et le FSDPC".

Il a apprécié les préparatifs du FSDPC pour la conférence internationale susmentionnée, déclarant que fort des expériences d’organisation de quatre précédentes éditions, le CC du FPV "travaillera étroitement avec le FSDPC pour assurer le succès de cet événement".

Concernant la conférence des présidents des fronts de la Patries Cambodge – Laos – Vietnam, il s’est déclaré convaincu que la délégation cambodgienne aura une bonne impression sur le pays, le peuple vietnamien et que les relations entre les fronts de la Patrie des trois pays seront renforcées durablement. -VNA