Vietnam et Russie s’orientent vers le commerce bilatéral de 10 milliards de dollars

Le président vietnamien Tran Dai Quang et le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine. Photo: VNA

Moscou, 30 juin (VNA) – Le président vietnamien Tran Dai Quang a demandé aux deux organes législatifs vietnamien et russe de superviser l’application de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique dans l’objectif de porter le commerce bilatéral Vietnam-Russie à 10 milliards de dollars en 2020.

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président vietnamien Tran Dai Quang a eu une entrevue vendredi 30 juin à Moscou avec le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine.

Le chef de l’Etat vietnamien s’est réjoui du bon développement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines, soulignant que le Vietnam estimait les réalisations obtenues par la Russie dans la stabilité de la situation du pays et le développement socio-économique.



Il a félicité la Douma d’avoir apporté des contributions importantes aux progrès de la Russie, qui «ne cesse d’augmenter sa position de grande puissance». Tran Dai Quang a également salué la coopération étroite et le soutien réciproque entre les deux organes législatifs, invitant leurs groupes de parlementaires d’amitié à œuvrer plus activement au renforcement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Tran Dai Quang s’est déclaré prêt à soutenir les échanges culturels, notamment l’organisation prochaine des Journées de la culture russe au Vietnam en 2017 ainsi que la coopération décentralisée. Il a souhaité que la Douma crée des conditions optimales à la vie et aux activités commerciales des résidents vietnamiens en Russie.

Viatcheslav Volodine a affirmé que la Douma s’intéressait à la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines tels que l’économie et le commerce, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, la défense et la sécurité, le tourisme… Il a promis d’aider à l’instauration d’un cadre juridique favorable à l’intensification de l’investissement réciproque, de la coopération bilatérale dans l’industrie, l’agriculture, l’énergie et le pétrole.

Le président de la Douma a salué la participation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan à la 137e Assemblée générale de l’Union interparlementaire, prévue en Russie en octobre 2017. -VNA