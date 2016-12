Vietnam et Japon stimulent la coopération dans le développement du football

Les footballeurs de l'équipe U19 du Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le nouvel ambassadeur du Japon au Vietnam Kuino Umeda a promis de faire tout son possible pour contribuer au développement du football du Vietnam et du Japon.

Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre lundi à Hanoi avec le vice-président permanent de la Fédération vietnamienne de football (VFF) Tran Quoc Tuan.

Kuino Umeda, également conseiller de l'Association japonaise de football (JFA), a apprécié les performances que le football vietnamien a obtenues ​ces dernières années. Notamment, la sélection vietnamienne de futsal s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 2016 et l'équipe masculine des moins de 19 ans, pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA prévue en 2017 en République de Corée.

Pour sa part, le vice-président Tran Quoc Tuan a salué la bonne coopération entre la VFF et la JFA, notamment l'accord de coopération signé en juillet 2014.



En vertu de cet accord, les deux parties renforcent leur soutien mutuel au sein des organisations de football régionales et internationales, échangent joueurs et personnel, partagent leurs expériences dans la gestion des compétitions, etc. -VNA

​