Vietnam et Cambodge plus que jamais unis contre la drogue

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 19 avril à Hanoï Ke Kim Yan, vice-Premier ministre et président du Comité national de prévention et de lutte contre la drogue du Cambodge, en visite de travail au Vietnam.

De la drogue saisie par les forces de police. Photo : VNA

Vu Duc Dam, aussi président du Comité national de prévention et de lutte contre le VIH/Sida, la drogue et la prostitution du Vietnam, a estimé qu'il était indispensable d'organiser des rencontres, échanges et d'accroître la coordination dans le règlement des problèmes liés à la drogue entre le Vietnam et le Cambodge. Cela contribue à améliorer l’efficacité du travail de prévention et de lutte contre la drogue des deux pays.

"Actuellement, le développement des relations bilatérales est bon. Les dirigeants des deux gouvernements effectuent régulièrement des visites dans le pays voisin. Et la visite de travail de Ke Kim Yan contribuera considérablement au renforcement des relations de solidarité, d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge", a-t-il dit.

Sur le travail de prévention et de lutte contre la drogue du Vietnam, Vu Duc Dam a affirmé que le gouvernement vietnamien coopère étroitement avec la communauté internationale et les pays dans la région, notamment les pays frontaliers. Le Vietnam participe activement aux mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale dans la région et dans le cadre de l’ONU sur la prévention et la lutte contre ce fléau.

Le Vietnam souhaite que les pays du Sud-Est asiatique fassent davantage d'efforts dans le contrôle de la drogue.

Le vice-Premier ministre Ke Kim Yan a annoncé que la situation concernant l​e trafic, ​le transport et ​la consommation de ​stupéfiants au Cambodge ​était complexe. Le Cambodge est non seulement ​un lieu de consommation mais encore une destination de transit de drogue.

L’année dernière, le Cambodge a découvert plus de 4.000 affaires de transport de drogue et confisqué 179 kg de stupéfiants de toutes sortes.

Le vice-Premier ministre Ke Kim Yan a souhaité que le Vietnam et le Cambodge continuent de renforcer la coordination dans la prévention et la lutte contre la drogue, le partage des informations et expériences, ainsi que la formation des cadres dans ce domaine.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu d’intensifier la coordination dans la lutte contre ce fléau, l​es investigations, la découverte et le démantèlement des ​réseaux d’achat-vente et de transport de produits stupéfiants. - VNA