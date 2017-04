Vietnam et Cambodge renforcent leurs liens économiques et commerciaux

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge s’apprêtent à fêter les 50 ans de leurs relations diplomatiques, avec des chiffres impressionnants du commerce bilatéral et des investissements de chacun des deux pays.

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, et le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sorasak, ont signé le 26 octobre 2016 à Hanoi un accord de promotion du commerce bilatéral Vietnam-Cambodge. Photo : VNA

Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques le 24 juin 1967, événement qui a ouvert une nouvelle période du développement des relations entre les deux pays dans un esprit « de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération multiforme et durable ».Les relations bilatérales ne cessent de s'épanouir dans divers secteurs, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement.Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,86 milliards de dollars dans 183 projets.Nombre de ses projets contribuent notablement au développement aux secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’énergie, de la finance, de l’assurance et des télécommunications de l'économie cambodgienneLe Cambodge compte 12 projets opérationnels d'un fonds de plus de 54 millions de dollars, se classant 49e parmi les 103 pays et territoires investissant au Vietnam.En 2015, le commerce bilatéral s’est chiffré à 3,37 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 0,2%, et en octobre 2016, à 2,382 milliards de dollars.Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh et le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sorasak, ont signé le 26 octobre 2016 à Hanoi un accord de promotion du commerce bilatéral Vietnam-Cambodge, en présence du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen.Selon cet accord, les entreprises vietnamiennes bénéficieront d'un taux d'impôt d'importation de zéro appliqué pour 29 produits, dont produits laitiers, viande, produits plastiques, fer et acier, produits céramiques.En revanche, la suppression des taxes sera appliquée pour 39 produits cambodgiens comme les produits agricoles, les matières premières de tabac, les produits plastiques, les vélos, le riz, le tissu.Cet accord contribuera à promouvoir les échanges des produits agricoles, aquatiques et industriels entre les deux parties dans le but d'améliorer le quotidien de la population, notamment celle de la région limitrophe et de développer durablement l'économie de chaque pays.Les deux pays s’efforcent de porter à 5 milliards de dollars la valeur des échanges commerciaux bilatéraux dans les années à venir. – VNA