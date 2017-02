Une paire de cloches anciennes à Cao Bang reconnue Trésor national

Cao Bang (VNA) - La province de Cao Bang a annoncé la décision du Premier ministre reconnaissant la paire de cloches du site historique de Da Quan, dans la commune de Hung Dao, ville de Cao Bang, ​en tant que Trésor national.

Photo: VNA

Da Quan abrite quatre patrimoines matériels que sont la pagode de Vien Minh, le temple de Quan Trieu et ces deux cloches. Créées en 1611, elles reflètent les techniques de fonderie du bronze et de sculpture du peuple vietnamien au 17ème siècle.Selon les annales historiques, la pagode de Vien Minh, construite sous la dynastie des Ly (1010-1225), est l'une des trois plus anciennes pagodes de la province de Cao Bang. Le temple de Quan Trieu est dédié à Duong Tu Minh, un célèbre général de l’ethnie Tay, et sa femme, la princesse Hong Lien, une fille du roi Ly Anh Tong (1138-1175). -CPV/VNA