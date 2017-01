Une enveloppe de 319,5 millions d'euros pour le projet de ligne ferroviaire Nhôn-gare de Hanoï

La cérémonie de signature de l'enveloppe CP06 du projet de ligne ferroviaire urbaine expérimentale Nhôn - gare de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le comité de gestion du projet de la ligne ferroviaire urbaine de Hanoï et les entrepreneurs français Alstom Transport S.A, Colas Rail S.A, et Thales Communication & Security S.A.S, ont signé mardi à Hanoi une convention ​portant sur l'enveloppe CP06 du projet de ligne ferroviaire urbaine expérimentale Nhôn-gare de Hanoï.

Il s'agit de l'enveloppe la plus importante de ce projet. D'une valeur de plus de 7.667 milliards de dongs (319,5 millions d'euros), financés ​par le gouvernement français, ​elle comprend la conception, la fourniture et l'installation du système de la ligne ferroviaire, ​du système de gestion des bâtiments de gares, ​du système de signalétique et de communication. Sa réalisation prendra 47 mois.

Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, le projet de ligne ferroviaire urbaine expérimentale Nhôn-gare de Hanoï ​a un rôle très important pour le réseau de transport de la capitale, mais aussi parce qu'il constitue un des symboles des relations entre le Vietnam et la France.

Ce projet représente un investissement de 1.176 millions d'euros. La li​gne reliera Nhôn à la gare de Hanoï ​en 12,5 km, dont 8,5 km de voie aérienne de Nhôn à Thu Lê, et 4 km de voie souterraine, de Thu Lê à la gare de Hanoï. ​-VNA