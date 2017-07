Un forum sur les normes pour les produits à l'exportation à Can Tho

Can Tho (VNA) - "Les entreprises vietnamiennes ne s'intéressent pas à l'édification de leur marque, ​ne disposent pas d'informations en la matière et ne respectent pas les normes concernant les produits destinés à l'exportation, ce qui résulte au renvoi de leurs produits par des partenaires étrangers", a estimé Claudio Dordi, conseiller en chef du projet EU-MUTRAP.

Estimant la situation du Vietnam lors d'un forum ​sur les politiques commerciales ​relatives aux normes pour les exportations, organisé le 20 juillet dans la ville de Can Tho (Sud) par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Can Tho, Claudio Dordi a proposé aux entreprises vietnamiennes de prêter davantage attention à l'édification de leur marque ainsi qu'au renouvellement des technologies et à la modernisation de la chaîne de production.

Il faut aussi actualiser régulièrement les changements des politiques ​concernant les produits importés par des marchés étrangers, a-t-il ajouté.

Présent au forum, Alain Chevalier, un expert technique du "Programme d'amélioration de la compétitivité des PME à travers la promotion du commerce local", a présenté un logiciel permettant aux entreprises vietnamiennes d'étudier les politiques concernant les produits d'exportation, la compétitivité, l'élaboration de leurs documents pour l'exportation... ainsi que les besoins des consommateurs, les critères sur le respect de l'environnement, etc. -VNA