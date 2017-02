Thua Thien-Hue projette d'attirer 20 projets d'investissement en 2017

Zone économique Chan May-Lang Co. Photo: tongcucdulich



Thua Thien-Hue (VNA) - Thua Thien-Hue projette d'attirer cette année 20 projets d'investissement dans les zones économiques, industrielles totalisant 6.000 milliards de dongs (284,6 millions de dollars).

Selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Cao, la province maintient ses mesures d'attrait de l'investissement comme la création d'un environnement d'investissement favorable, la mobilisation de ressources sociales, l'investissement dans les infrastructures, la poursuite d'une croissance économique en relation avec la protection de l'environnement, le règlement des conséquences des catastrophes naturelles...

Parallèlement, la province améliore les activités des associations d'entreprises et de métiers, et investit 2.000 milliards de dongs dans le Programme de développement d'infrastructures économiques et techniques et de l'industrie, ainsi que dans l'assistance ​de la production. Elle accélère en outre la réforme administrative.

En 2016, les zones économiques et industrielles ont attiré 14 projets cumulant 4.900 milliards de dongs de capitaux enregistrés.

Actuellement, ces zones recensent 140 projets avec 63.700 milliards de dongs, dont 31.200 milliards de 36 projets d'investissement étranger. -VNA