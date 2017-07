Le Grand Intérieur de Hue. Photo : VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Au premier semestre 2017, la province de Thua Thien-Hue a accueilli plus de 1,75 million de touristes, dont plus de 609.000 étrangers. Le chiffre d’affaires réalisé est estimé à près de 1.726 milliards de dôngs (près de 75 millions de dollars), soit une hausse de 7,81% en un an.

Ce résultat est dû au [Festival des métiers traditionnels de Hue 2017] qui a eu lieu du 28 avril au 2 mai, ainsi qu’au lancement de nouveaux services tels que l’ouverture en nocturne du Grand Intérieur (Dai Noi) depuis le 22 avril. En outre, les itinéraires de découverte à scooter (Vespa) et à vélo, les promenades au village ancien de Phuoc Tich et au pont couvert de Thanh Toan, les excursions au crépuscule sur le lac Tam Giang, les voyages en bateau avec dîner et musique et chansons de Hue, ont tous contribué à attirer les touristes. Selon le directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, Phan Thanh Hai, depuis son ouverture en nocture, le Grand Intérieur accueille chaque soir 5.000 visiteurs en moyenne.

Dans les temps à venir, Thua Thien-Hue continuera d’améliorer ses services touristiques. Elle compte en outre développer le tourisme spirituel, l’écotourisme, le tourisme de bien-être et de remise en forme avec les sources thermales My An et Thanh Tan, parallèlement à la construction de zones de loisirs modernes. -VNA