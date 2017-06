Les shorts, les jupes révélatrices et les singes sont interdits dans les zones solennelles. Photo: VNA

Hue (VNA) - La ville de Hue de la province de Thua Thien-Hue a publié une réglementation stricte de ce qu'il faut porter lors de la visite de ses monuments afin d'assurer la solennité de ces ouvrages de la dynastie des Nguyen (1802-1945).Le Centre de conservation des monuments de Hue, qui gère les monuments de la dynastie aux alentours de l'ancienne capitale impériale, a décidé que les visiteurs devront porter des vêtements décents lorsqu'ils visiteront des monuments solennels, et ce, dès le 1er juillet.En particulier, les shorts, les jupes révélatrices et les singes sont interdits dans les zones solennelles, dont les palais où les rois ont déjà interdit l'entrée des femmes, ainsi que des temples où les rois et leurs ancêtres sont vénérés.Le centre fournit un service de location de vêtements pour les visiteurs portant des vêtements non convenables et souhaitant entrer dans les lieux solennels, lesquels sont identifiés par des panneaux représentant les vêtements interdits.- CPV/VNA