Hanoi, 21 juillet (VNA) - Le Vietnam ambitionne d’exporter 150.000 tonnes de thé vers l’étranger réalisant un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dollars et d’écouler environ 50.000 tonnes dans le pays pour un montant estimé à 10.000 milliards de dôngs, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le thé vietnamien est très apprécié à l'étranger. Photo: internet

Ce dernier a recommandé aux entreprises de transformation de coordonner avec les paysans dans la plantation des théiers et la production du thé pour assumer la sécurité de l’hygiène alimentaire et passer des barrières techniques des importateurs de ce produit vietnamien.

Le ministre continuera de renforcer des activités de promotion du commerce, d’aide pour les entreprises vietnamiennes à participer aux foires dans et hors du pays pour faire la publicité et présenter leur produit.

Au cours du premier semestre de l’année, le pays a exporté environ 63.000 tonnes de thé, avec un montant de 98 millions de dollars, soit une hausse de 17% en volume et 15% en valeur en glissement annuel. - VNA